Захарова назвала абсурдными заявления Помпео о российских ученых в Ливии

Заявления США о деятельности социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана в Ливии являются фейковыми. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Заявления США о деятельности социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана в Ливии являются фейковыми. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Государственный секретарь Америки Майк Помпео ранее заявил, что ученых удалось освободить из ливийского плена якобы при содействии неофициальной военной группировки. Захарова назвала эти слова абсурдными. Она напомнила, что в североафриканской стране нет российских военнослужащих, пишет Федеральное агентство новостей. Деятельность частных военных компаний и вовсе не предусмотрена в законодательстве РФ.

Вашингтон также утверждал, что Шугалей и Суэйфан будто бы занимались шпионажем. Спикер МИД России опровергла эту информацию и выразила удивление по поводу того, что Помпео не знает о реальной задаче россиян. Социолог и его переводчик находились в Ливии на законных основаниях, имея для этого все необходимые документы. Их целью было проведение социологических исследований.