Эффективность российского препарата против коронавирусной инфекции "Спутник V" вызывает раздражение в странах Запада.

Эффективность российского препарата против коронавирусной инфекции "Спутник V" вызывает раздражение в странах Запада.

Испытания вакцины были успешно завершены, они показали эффективность до 90%. На территории России уже началась вакцинация. Было получено удостоверение в Белоруссии, препарат также отправился в Аргентину. Подобные успехи приводят к тому, что конкуренты распространяют недостоверную информацию о "Спутнике". Об этом рассказал эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов.

"Вакцину сегодня используют для создания информационных поводов", — заметил он.

Недостоверные сообщения о российском препарате стали инструментом давления в ходе информационной войны США против России. Но "Спутник" показал свою эффективность, так что все попытки заранее обречены, передает "ПолитЭксперт".