Гинцбург заявил, что "Спутник V" защитит от нового штамма коронавируса

Российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" сможет защитить человека от нового штамма COVID-19, который был выявлен уже в нескольких странах.

Российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" сможет защитить человека от нового штамма COVID-19, который был выявлен уже в нескольких странах.

Об этом рассказал во время брифинга глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он объяснил, что мутация затрагивает только небольшую точку, расположенную на поверхности белка вируса. Ученый уверен, что "Спутник V" создает иммунитет ко всему спайк-белку коронавируса.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.