Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:36   24 Декабря 2020
Общество

Гинцбург заявил, что "Спутник V" защитит от нового штамма коронавируса

Гинцбург заявил, что "Спутник V" защитит от нового штамма коронавируса

Российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" сможет защитить человека от нового штамма COVID-19, который был выявлен уже в нескольких странах.

Об этом рассказал во время брифинга глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он объяснил, что мутация затрагивает только небольшую точку, расположенную на поверхности белка вируса. Ученый уверен, что "Спутник V" создает иммунитет ко всему спайк-белку коронавируса.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#вакцина #коронавирус #гинцбург

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров