Силовики проверят блогера Жидковского на пропаганду взглядов ЛГБТ

Блогер Алексей Жидковский попал "в прицел" полицейских. Стражи порядка начали проверку, чтобы установить, является ли звезда Instagram пропагандистом ценностей ЛГБТ.

Блогер Алексей Жидковский попал "в прицел" полицейских. Стражи порядка начали проверку, чтобы установить, является ли звезда Instagram пропагандистом ценностей ЛГБТ.

Поводом для проверочных мероприятий стало соответствующее обращение от члена совета Торгово-промышленной палаты России Ивана Утенкова, сообщил ФАН.

Стражи порядка выяснили, что блогер живет с матерью. Она отказалась говорить что-либо "под запись", но согласилась на простую беседу. По ее словам, Жидковский добровольно взял тот образ, в котором его видят. Характеризовать внешность и поступки парня женщина не стала. Родственница обратила внимание, что в декабре сын награжден премией за вклад в развитие Интернета.

Первичный анализ профиля Жидковского в соцсети и сведения заявителя Утенкова не позволили установить факт пропаганды нетрадиционных отношений среди подростков. Стражи порядка констатировали, что в Сети на его аккаунт подписываются в добровольном порядке. Ролики блогера фолловерам никто не навязывает.

Полицейские также подчеркнули, что никто из родителей детей не обращался в полицию по поводу деструктивного влияния на юные умы контента Жидковского.