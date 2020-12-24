Собянин объявил 31 декабря в Москве выходным

Жителям Москвы объявили, что 31 декабря будет выходным днем для сотрудников бюджетных учреждений. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Жителям Москвы объявили, что 31 декабря будет выходным днем для сотрудников бюджетных учреждений. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Решение касается работников, которые не задействованы в организации и подготовке празднования наступающего Нового года. Собянин также порекомендовал всем работодателям и руководителям предприятий сделать последний день уходящего года нерабочим.

Выходной 31 декабря также объявили и власти Московской области. Это решение ждали многие граждане, оно даст возможность людям спокойно подготовиться к встрече 2021 года.