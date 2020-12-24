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18:27   24 Декабря 2020
Общество

Собянин объявил 31 декабря в Москве выходным

Собянин объявил 31 декабря в Москве выходным

Жителям Москвы объявили, что 31 декабря будет выходным днем для сотрудников бюджетных учреждений. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Решение касается работников, которые не задействованы в организации и подготовке празднования наступающего Нового года. Собянин также порекомендовал всем работодателям и руководителям предприятий сделать последний день уходящего года нерабочим.

Выходной 31 декабря также объявили и власти Московской области. Это решение ждали многие граждане, оно даст возможность людям спокойно подготовиться к встрече 2021 года.

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#собянин #выходной #31 декабря

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