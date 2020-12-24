СМИ рассказали, как урановая индустрия Франции хочет заработать на ЦАР

Дестабилизация ситуации в Центральноафриканской Республике выгодна руководству Франции, передает Федеральное агентство новостей.

Дестабилизация ситуации в Центральноафриканской Республике выгодна руководству Франции, передает Федеральное агентство новостей.

Работа уранового рудника Сигар Лейк в ЦАР была приостановлена, о чем сообщила канадская компания Cameco, пишет автор Telegram-канала "Рыбарь" для ФАН. Известно, что часть этой фирмы принадлежит компании Orano Canada Inc, являющейся "дочкой" французского предприятия Orano, ранее известного, как Areva. Известно, что власти Франции обладают 45% акций этой фирмы. Примечательным моментом является тот факт, что добыча ресурса прекратилась после того, как 17 декабря было опубликовано заявление "Союза патриотов за перемены".

Формальной причиной назвали ограничительные меры, связанные с COVID-19, а также неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в провинции Саскачеван в Канаде. Когда рудник закрывался в прошлый раз в марте этого года, спотовая цена на уран выросла на 40%, в этот же раз аналитики прогнозируют еще большее подорожание.

Поддержка французскими СМИ экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе, попытавшегося устроить госпереворот в государстве в связи с недопуском на выборы, нужна Парижу, чтобы привести его к власти и предоставить Orano и Франции полный доступ к руднику и заработку на стоимости урана.

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