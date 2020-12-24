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18:21   24 Декабря 2020
Политика

Глава петербургского ЗакСа не станет баллотироваться в Госдуму РФ

Глава петербургского ЗакСа не станет баллотироваться в Госдуму РФ

Глава петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров намерен участвовать в избирательном процессе в 2021 году, однако это не выборы в Госдуму РФ.

Пресс-служба петербургского законодательного органа сообщила, что Макаров не станет выдвигать свою кандидатуру на пост депутата Госдумы РФ. Согласно полученной информации, политик примет участие в выборах в петербургское Заксобрание, пишет издание "Невские Новости".

Стоит отметить, что единый день голосования в 2021 году назначен на 19 сентября.

Вячеслав Макаров ранее опроверг слухи об "обысках" у его дочери Анны Селегень. Глава Заксобрания призвал провокаторов оставить в покое людей, которые не имеют отношение к политике Санкт-Петербурга.

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