Глава петербургского ЗакСа не станет баллотироваться в Госдуму РФ

Глава петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров намерен участвовать в избирательном процессе в 2021 году, однако это не выборы в Госдуму РФ.

Глава петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров намерен участвовать в избирательном процессе в 2021 году, однако это не выборы в Госдуму РФ.

Пресс-служба петербургского законодательного органа сообщила, что Макаров не станет выдвигать свою кандидатуру на пост депутата Госдумы РФ. Согласно полученной информации, политик примет участие в выборах в петербургское Заксобрание, пишет издание "Невские Новости".

Стоит отметить, что единый день голосования в 2021 году назначен на 19 сентября.

Вячеслав Макаров ранее опроверг слухи об "обысках" у его дочери Анны Селегень. Глава Заксобрания призвал провокаторов оставить в покое людей, которые не имеют отношение к политике Санкт-Петербурга.