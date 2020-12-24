Климов оценил затраты США на вмешательство в дела других стран

Руководство Соединенных Штатов ежегодно выделяет более 3 млрд долларов на организацию вмешательства в дела других стран, включая Россию.

Руководство Соединенных Штатов ежегодно выделяет более 3 млрд долларов на организацию вмешательства в дела других стран, включая Россию.

Такое заявление сделал председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич ранее привел цифры по количеству случаев вмешательства США в дела других стран. Он насчитал 121 такой эпизод. По его мнению, любые внутренние проблемы американские власти списывают на внешнее воздействие со стороны России.