Охранник упал в обморок во время дежурства в Мавзолее

Мужчина упал без чувств и забился в судорогах прямо на посту в Мавзолее Ленина. Его сразу же госпитализировали в больницу.

Мужчина упал без чувств и забился в судорогах прямо на посту в Мавзолее Ленина. Его сразу же госпитализировали в больницу.

Инцидент произошел вечером 23 декабря: 24-летнему сотруднику мавзолея стало плохо на суточном дежурстве. Комендатура Кремля вызвала "скорую помощь", сообщает "Московский комсомолец".

На момент прибытия медиков охранник пришел в себя, но его решили госпитализировать в Первую градскую больницу. Во время осмотра врачи сделали КТ, а также взяли мазок на коронавирус.

Также у кремлевского охранника повысилась температура — до 38 градусов. КТ изменений в легких не выявила. После этого сотрудника Мавзолея отправили на больничный.