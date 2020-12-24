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17:54   24 Декабря 2020
Экономика

Условия сделки по Brexit согласовали Британия и Евросоюз

Условия сделки по Brexit согласовали Британия и Евросоюз

Британия и Европейский союз согласовали условия торговой сделки по Brexit, сообщает Bloomberg со ссылкой на официальные источники.

Соглашение между сторонами вскоре будет передано премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, для официального утверждения, передает агентство анонимное сообщение официальных лиц. По словам Bloomberg, заявления Джонсона и фон дер Ляйен ожидается в ближайшее время.

Стороны могут сообщить о достижении договоренностей по Brexit в среду вечером или в четверг утром, сообщали ранее СМИ. Переговоры Британии и Евросоюза по торговому соглашению буксуют в течение нескольких месяцев.

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#ес #brexit #британия

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