Условия сделки по Brexit согласовали Британия и Евросоюз

Британия и Европейский союз согласовали условия торговой сделки по Brexit, сообщает Bloomberg со ссылкой на официальные источники.

Британия и Европейский союз согласовали условия торговой сделки по Brexit, сообщает Bloomberg со ссылкой на официальные источники.

Соглашение между сторонами вскоре будет передано премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, для официального утверждения, передает агентство анонимное сообщение официальных лиц. По словам Bloomberg, заявления Джонсона и фон дер Ляйен ожидается в ближайшее время.

Стороны могут сообщить о достижении договоренностей по Brexit в среду вечером или в четверг утром, сообщали ранее СМИ. Переговоры Британии и Евросоюза по торговому соглашению буксуют в течение нескольких месяцев.