17:54 24 Декабря 2020Экономика
Условия сделки по Brexit согласовали Британия и Евросоюз
Британия и Европейский союз согласовали условия торговой сделки по Brexit, сообщает Bloomberg со ссылкой на официальные источники.
Британия и Европейский союз согласовали условия торговой сделки по Brexit, сообщает Bloomberg со ссылкой на официальные источники.
Соглашение между сторонами вскоре будет передано премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, для официального утверждения, передает агентство анонимное сообщение официальных лиц. По словам Bloomberg, заявления Джонсона и фон дер Ляйен ожидается в ближайшее время.
Стороны могут сообщить о достижении договоренностей по Brexit в среду вечером или в четверг утром, сообщали ранее СМИ. Переговоры Британии и Евросоюза по торговому соглашению буксуют в течение нескольких месяцев.