Леонков рассказал об ответе РФ на «провокацию в бинокле» НАТО

Отказ России размещать на своих западных рубежах ракеты средней и меньшей дальности вовсе не значит, что она поддается давлению Запада, напротив наращивает у границ РФ войска и вооружения.

Отказ России размещать на своих западных рубежах ракеты средней и меньшей дальности вовсе не значит, что она поддается давлению Запада, напротив наращивает у границ РФ войска и вооружения.

Об этом заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, комментируя слова главы Генштаба ВС РФ генерала Валерия Герасимова об усилении активности НАТО у границ России.

По словам Герасимова, военные учения Североатлантического альянса и привлечение к ним новых внеблоковых участников имеют явную антироссийскую направленность.

«Мероприятия подготовки войск альянса проводятся с явно выраженной антироссийской направленностью, в которые все больше вовлекаются внеблоковые страны. Отмечается усиление провокационной деятельности у российских границ», — приводит слова Герасимова РИА Новости.

Кроме того, глава Генштаба подчеркнул, что военный бюджет стран, входящих в НАТО, растет. На 2021 год уже согласован военный бюджет альянса, предполагающий траты в размере 1,61 миллиарда евро на военные структуры НАТО и 258,9 миллиона евро – на гражданские.

Также Североатлантический альянс продолжает наращивать свой военно-технический потенциал, в том числе и системы ПРО (противоракетной обороны), и эта деятельность серьезно влияет на баланс сил.

«Возрастает роль неядерных средств поражения, обладающих большой дальностью действия, высокой точностью и могуществом боевого оснащения», — подчеркнул генерал.

По его словам, при помощи подобных средств страны могут решать задачи, которые ранее требовали бы применения ядерного оружия.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что на западных границах РФ не планируется размещение ракет средней и меньшей дальности. В то же время Министерство обороны России сообщило, что за 2020 года Соединенные Штаты Америки на 15% нарастили присутствие своих боевых кораблей и самолетов у рубежей РФ.

Комментируя эти заявления в беседе с Baltnews, военный эксперт Алексей Леонков отметил, что решения российского руководства вовсе не означают, что Россия не может обеспечить оборону своих границ.

«Россия вовсе не поддалась давлению Запада, который нарастил свои войска около российских границ. Просто она достигла такого уровня развертывания войск, что может свою группировку войск гибко изменить в зависимости от того, какая угроза будет у границ», — считает эксперт.

По его словам, решение отказаться от производства ракет в европейской части России касалось не только ракетного оружия, но и обычных видов вооружений.

При этом главнокомандующий России заявил, что Москва не является сторонницей размещения в Европе ракет средней дальности, но при необходимости ей есть, чем ответить на подобные действия наших оппонентов.

«Путин лишний раз напомнил, что у нас подписан документ о политике применения ядерного оружия, где четко обозначены военные угрозы и агрессия, на которые Россия может ответить не только высокоточным оружием, но и оружием из своего ядерного арсенала», — подчеркнул Алексей Леонков.

Напомним ранее Алексей Леонков заявил, что российские военные корабли, вооруженные новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон», будут неуязвимы для потенциальных противников из НАТО, благодаря установленным на них современным комплексами ПВО «Бук» и «Тор». Поэтому ставка США на ракеты «Томагавк», по мнению эксперта, себя не оправдает.