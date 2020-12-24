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17:41   24 Декабря 2020
Происшествия

Мошенники массово обманывают россиян под видом сотрудников ФСБ

Мошенники массово обманывают россиян под видом сотрудников ФСБ

Свердловские полицейские зафиксировали за год 5900 случаев мошенничеств. Чаще всего аферисты представляются работниками службы безопасности банка, сотрудниками ФСБ и полиции.

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых предупреждает, что не нужно поддаваться на провокацию. Нужно обязательно перезвонить на тот же номер силовой структуры или финансового предприятия. Тогда и выясниться, что в реальности из государственного органа или банка никто не звонил.

Очень опасны интимные видео и фотографии, которые могут попасть в распоряжение посторонних людей и стать инструментом для шантажа. Под риск попадают и те, кто увлекается играми на бирже. Людям обещают золотые горы, но, если человек выиграл, то телефоны черных брокеров перестают работать, а сайты блокируются.

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#россия #ск рф #фсб #полиция #мошенники

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