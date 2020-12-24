Мошенники массово обманывают россиян под видом сотрудников ФСБ

Свердловские полицейские зафиксировали за год 5900 случаев мошенничеств. Чаще всего аферисты представляются работниками службы безопасности банка, сотрудниками ФСБ и полиции.

Свердловские полицейские зафиксировали за год 5900 случаев мошенничеств. Чаще всего аферисты представляются работниками службы безопасности банка, сотрудниками ФСБ и полиции.

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых предупреждает, что не нужно поддаваться на провокацию. Нужно обязательно перезвонить на тот же номер силовой структуры или финансового предприятия. Тогда и выясниться, что в реальности из государственного органа или банка никто не звонил.

Очень опасны интимные видео и фотографии, которые могут попасть в распоряжение посторонних людей и стать инструментом для шантажа. Под риск попадают и те, кто увлекается играми на бирже. Людям обещают золотые горы, но, если человек выиграл, то телефоны черных брокеров перестают работать, а сайты блокируются.