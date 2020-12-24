В "Коалицию" экс-президента ЦАР вошли тысячи террористов

Президентские выборы в Центральноафриканской Республике пройдут 27 декабря. Это будет первое демократическое голосование в стране.

Президентские выборы в Центральноафриканской Республике пройдут 27 декабря. Это будет первое демократическое голосование в стране.

Первоначально кандидатами были 22 человека, в окончательный список попали 17. Отказ, среди других, получил экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе. Его не допустили до выборов из-за нарушений законодательства.

Федеральное агентство новостей сообщает, что политик не стал мириться с провалом. Он собрал вокруг себя вооруженные группировки и решил силой захватить власть, заняв столицу республики город Банги. Среди боевиков есть члены террористических группировок "Боко-Харам", "Аль-Каида в Исламском Магрибе" и "Исламское государство" (запрещены в РФ). Они объединились в "Коалицию патриотов за перемены", которая сейчас насчитывает до пяти тысяч человек.

"Коалиция" начала бои, но силами правительства удалось освободить несколько населенных пунктов. Прибытие миротворцев и российский военных инструкторов помогло стабилизировать обстановку. Боевики 23 декабря заявили об одностороннем прекращении огня.

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