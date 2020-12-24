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17:36   24 Декабря 2020
Экономика

Один из богатейших бизнесменов России умер после заболевания COVID-19

Один из богатейших бизнесменов России умер после заболевания COVID-19

Основатель компании "Сусуманзолото" Владимир Христов, у которого был выявлен COVID-19, умер в возрасте 71 года.

Предприниматель скончался в инфекционной больнице в Коммунарке. В рейтинге самых богатых бизнесменов России по версии журнала Forbes он занимал 192-е место с состоянием в 500 млн долларов.

В начале 1990-х годов Христов был главным инженером Сусуманского горно-обогатительного комбината, а затем его гендиректором. Несколько раз избирался депутатом Магаданской облдумы. В "Сусуманзолоте", одном из самых крупных золотодобывающих компаний страны, ему принадлежало 65% акций.

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#коронавирус #COVID-19 #христов #Сусуманзолото

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