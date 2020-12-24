17:36 24 Декабря 2020Экономика
Один из богатейших бизнесменов России умер после заболевания COVID-19
Основатель компании "Сусуманзолото" Владимир Христов, у которого был выявлен COVID-19, умер в возрасте 71 года.
Основатель компании "Сусуманзолото" Владимир Христов, у которого был выявлен COVID-19, умер в возрасте 71 года.
Предприниматель скончался в инфекционной больнице в Коммунарке. В рейтинге самых богатых бизнесменов России по версии журнала Forbes он занимал 192-е место с состоянием в 500 млн долларов.
В начале 1990-х годов Христов был главным инженером Сусуманского горно-обогатительного комбината, а затем его гендиректором. Несколько раз избирался депутатом Магаданской облдумы. В "Сусуманзолоте", одном из самых крупных золотодобывающих компаний страны, ему принадлежало 65% акций.