США грозят «Северному потоку – 2» жирной «уткой»

Эксперт уверен, что угрозы новых санкций со стороны Вашингтона не будут осуществлены.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с изданием Baltnews объяснил, что Соединенные Штаты на самом деле не заинтересованы в полной остановке строительства газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»). Об этом говорит тот факт, что Вашингтон уже несколько раз переносил «окончательную» дату введения нового пакета санкций против проекта.

«Это [введение новых ограничений] больше похоже на новостную "утку". Как администрация Дональда Трампа введет санкции, если он в следующем месяце уже уходит? Через оборонный бюджет, который Трамп вчера отклонил, американцы пытались полгода засунуть эти санкции, и тут появилась эта "утка" для того, чтобы под предлогом отказа президента не вводить санкции. Они физически не смогут их довести», — полагает специалист.

В Белом доме отлично понимают, что серьезные ограничения против «СП-2» отразятся не только на России. Прежде всего они коснутся стран Европы, в том числе и Германии, которая является ценным геополитическим союзником США по Североатлантическому альянсу. Чтобы их не обвинили в бездействии американские чиновники вступают в подобные «политические баталии», которые ни к чему не приводят, заявил Пикин.

«Если бы хотели убить проект, то они [американцы] бы начали это делать. Но они всегда пытаются тонко работать, чтобы себе не навредить и защитить свои интересы. Потому что мир взаимосвязан, и невозможно в глобальном мире ввести санкции, чтобы они не отразились на всех. В отношении России в полной мере этого сделать нельзя. Здесь санкции обоюдоопасные», — добавил эксперт.

При этом через несколько недель в США сменится президент. На смену республиканцу Дональду Трампу придет член Демократической партии США Джозеф Байден. При нем Белый дом вряд ли начнет сильнее «давить» на российский газопровод, уверен Пикин. Вашингтон больше всего «нагнетал ситуацию» вокруг «СП-2» именно при Трампе. Байден же хочет заняться пересмотром санкций, а значит для России ситуация с строительством проекта может улучшиться.

Несмотря на все усилия США помешать окончанию строительства, «Северный поток — 2» будет достроен, заключил спикер:

«Мы, конечно, опаздываем примерно на полтора года, но все равно достроим газопровод, чего бы это ни стоило».

Ранее информационное агентство Reuters сообщило, что администрация Дональда Трампа может ввести еще один санкционный пакет против проекта «Северный поток — 2». При этом действующий президент не стал подписывать новый проект оборонного бюджета США, в котором некоторые пункты были посвящены «СП-2».

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе Усть-Луги, Ленинградская область, а конечная — в районе Грайфсвальда, ФРГ. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров в год, а длина труб оценивается в 1200 километров.

Изначально задумывалось, что СП-2 заработает уже в 2020 году, однако из-за санкций США строительство газопровода пошло медленнее. Вашингтон, надеясь войти на европейский рынок со своим сланцевым газом, ввел ограничения против компаний, которые занимаются строительством российского проекта. Однако «Газпром» не отказался от реализации. Также среди противников — Украина. Официальный Киев боится потерять доходы от транзита газа России по своей территории.

6 декабря 2020 года якорный трубоукладчик «Фортуна» под российским флагом приступил к достройке газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). Ему помогают два судна снабжения: «Финвал» и «Умка», которые перевозят необходимые ресурсы из немецкого порта Мукран. В экономической зоне Германии осталось достроить всего два с половиной километра трубопровода.