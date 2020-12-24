Бывший депутат Алтая Безрученков умер на 59-м году жизни

Экс-парламентарий и руководитель органов исполнительной власти Республики Алтай Виктор Безрученков умер в возрасте 58 лет.

Экс-парламентарий и руководитель органов исполнительной власти Республики Алтай Виктор Безрученков умер в возрасте 58 лет.

Трудовой путь он начал с инженерской должности в одном из совхозов в советский период и прошел до кресла завотделом Горно-Алтайского обкома ВЛКСМ.

В новейшее время Безрученков несколько раз становился депутатом регионального парламента. С 2000 по 2002 годы он получил должность замглавы правительства республики.

В 2012–2013 годах был и. о. главы администрации Кош-Агачского района. Последней должностью Безрученкова стало кресло гендиректора местной лизинговой компании.