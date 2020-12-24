17:33 24 Декабря 2020Происшествия
Бывший депутат Алтая Безрученков умер на 59-м году жизни
Экс-парламентарий и руководитель органов исполнительной власти Республики Алтай Виктор Безрученков умер в возрасте 58 лет.
Экс-парламентарий и руководитель органов исполнительной власти Республики Алтай Виктор Безрученков умер в возрасте 58 лет.
Трудовой путь он начал с инженерской должности в одном из совхозов в советский период и прошел до кресла завотделом Горно-Алтайского обкома ВЛКСМ.
В новейшее время Безрученков несколько раз становился депутатом регионального парламента. С 2000 по 2002 годы он получил должность замглавы правительства республики.
В 2012–2013 годах был и. о. главы администрации Кош-Агачского района. Последней должностью Безрученкова стало кресло гендиректора местной лизинговой компании.