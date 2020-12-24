Бари Алибасов и Федосеева-Шукшина официально развелись

Московский суд удовлетворит иск советской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной о разводе с продюсером Бари Алибасовым, сообщил PR-агент группы "На-На" Вадим Горжанкин.

Московский суд удовлетворит иск советской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной о разводе с продюсером Бари Алибасовым, сообщил PR-агент группы "На-На" Вадим Горжанкин.

Брак звездной пары был зарегистрирован в ноябре 2018 года. Таким образом Федосеева-Шукшина и Алибасов были вместе чуть больше двух лет. По словам Горжанкина, уходящий год для продюсера бойз-бенда девяностых выдался очень сложным. Алибасова обокрали, на него было совершено покушение, а после этого артист заболел. Последней каплей для 73-летнего мастера эпатажа стал развод с супругой.

Как заявил Горжанкин в интервью ФАН, отношения Федосеевой-Шукшиной и Алибасова ухудшились из-за столичной недвижимости. Продюсер утверждал, что актриса подарила ему квартиру, которую он впоследствии оформил на своего водителя.

Оказалось, что супруга передумала и подала в суд на Алибасова, чтобы вернуть жилье. Суд встал на сторону Федосеевой-Шукшиной. В итоге популярный артист почувствовал себя опозоренным и решил, что их браку пришел конец. Но жена Алибасова оказалась проворней и первой подала на развод.