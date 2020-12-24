Жители подмосковного села прогнали грабителей с топорами

Правоохранители задержали двух мужчин, которые совершили нападение на дом в селе Булатниково. Однако жители дали отпор угрожавшим им топорами преступникам.

Правоохранители задержали двух мужчин, которые совершили нападение на дом в селе Булатниково. Однако жители дали отпор угрожавшим им топорами преступникам.

По предварительным данным, злоумышленники ночью проникли в частный дом и стали требовать с жильцов денежные средства. Однако потерпевшие смогли оказать сопротивление, и нападавшим пришлось скрыться ни с чем.

Правоохранители возбудили по данному факту уголовное дело по статье о разбое (ч. 3 ст. 162 УК РФ). Сотрудники полиции при участии Росгвардии задержали двоих подозреваемых, проживающих в соседнем городском округе. Их заключили под стражу. При обысках в домах мужчин изъяли два топора, монтировку, 38 мобильных телефонов и автомобиль.

Разбойное нападение произошло на магазин в подмосковном Раменском. Мужчина украл банку пива и бутылку водки, сообщал "Мир новостей".