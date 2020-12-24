Сотрудница МИД России подозревается в краже миллиона долларов из министерства

Правоохранители пытаются найти один миллион долларов. Деньги были украдены из здания МИД в Москве. Подозрение пало на сотрудницу министерства и ее сожителя.

Правоохранители пытаются найти один миллион долларов. Деньги были украдены из здания МИД в Москве. Подозрение пало на сотрудницу министерства и ее сожителя.

Посылка с полутора миллионами долларов пришла в дипведомство из Ирана в декабре прошлого года. Внушительная сумма являлась выручкой за консульские услуги. Осуществить перевод вместо почтового отправления было невозможно в силу политических обстоятельств, сообщал ФАН.

По прошествии двух недель выяснилось, что не хватает миллиона долларов. В ходе разбирательства силовики выдвинули версию, что сотрудница одного из департаментов в двух пакетах вынесла целое состояние. Валюту она отнесла к сожителю, который младше женщины почти на 20 лет.

Несмотря на то, что правоохранители задержали предполагаемую похитительницу и пособника, пропавшие деньги так и не найдены.