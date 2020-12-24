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17:22   24 Декабря 2020
Происшествия

Полицейские задержали мужчину с липовой взрывчаткой у здания московского суда

Полицейские задержали мужчину с липовой взрывчаткой у здания московского суда

Злоумышленник, угрожая взрывчаткой, требовал встречи с иностранными журналистами у здания Верховного суда в столице.

Правоохранители получили сообщение, что у здания Верховного суда, расположенного по улице Поварской, появился мужчина с сумкой, в которой якобы находилась взрывчатка. Он требовал, чтобы на место происшествия были приглашены иностранные журналисты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Оперативно прибывшие полицейские задержали гражданина. Опасных предметов при нем не было. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.

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#москва #взрыв #полиция #верховный суд

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