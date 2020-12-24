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17:18   24 Декабря 2020
Общество

V — значит победа: в РФПИ раскрыли смысл названия вакцины от COVID-19

V — значит победа: в РФПИ раскрыли смысл названия вакцины от COVID-19

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев раскрыл смысл буквы V в названии российской вакцины "Спутник V" .

Таким заявлением Дмитриев прокомментировал первую поставку российской вакцины "Спутник V" в Аргентину. V — значит победа над коронавирусом, заявил глава РФПИ. Дмитриев пожелал народу Аргентины победы над СОVID-19.

Поставку в Аргентину российской вакцины "Спутник V" глава РФПИ назвал примером сотрудничества и историческим фактом. Вся страна наблюдала, как самолет с первой партией вакцины приземлился в аэропорту Эсейса в канун Рождества, отметил Дмитриев.

Первая партия состоит из 300 тысяч доз вакцины "Спутник V". В приоритете вакцинация медиков, следующие партии препарата предназначены для людей старшей возрастной группы, сотрудников безопасности и полицейских. К марту в Аргентине планируют привить десять миллионов человек.

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#вакцина #рфпи #"Спутник V"

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