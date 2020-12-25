Шоколадный заяц Журовой и железная дорога Валуева. Новый год глазами политиков

Народные избранники вспомнили яркие новогодние впечатления из детства и поделились рецептами любимых праздничных блюд.

Кажется, нового 2021 года россияне и жители других стран ждут как второго пришествия. Записки с желаниями, сжигаемые в бокале с шампанским под бой курантов, рискуют быть как под копирку: «Пусть все будут здоровы!», «Победить пандемию!», «Выйти из кризиса!». Может, конечно, просочится и случайное «Верните Дом-2!», но общие настроения ясны. А пока жители России закупаются товарами по скидкам и негодуют из-за ограничений в праздничные дни.

«Политика Сегодня» решила узнать, что будет на столах представителей власти и о каких подарках из прошлого ностальгически вздыхают государственные деятели.

«Железная дорога!» — безапелляционно назвал лучший презент от Деда Мороза депутат Госдумы и профессиональный боксер Николай Валуев.

Не ясно, вылилась ли любовь депутата к стальным магистралям с возрастом во что-то большое, но собеседник ПС признается, что меню праздничного стола со времен Советского Союза у него точно не изменилось.

«Вообще ничего нового», — уверяет представитель «Единой России».

Однопартиец Валуева — олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова — тоже придерживается праздничных блюд, проверенных ни одним поколением.

«Мы делаем классическое оливье и классическую шубу всегда. Единственное — лук не добавляем. У нас его никто не любит», — смеется заслуженный мастер спорта.

Депутат Государственной Думы в вечном споре «оливье с колбасой или оливье с курицей» выбирает второе, а иногда и говядину добавляет в салат. Считает, что колбасой приходилось перебиваться в СССР, когда «сложно было с мясом».

«Третье блюдо — холодец, студень, который у меня мама делает бесподобно, — аппетитно рассказывает Журова. — Я даже не пытаюсь ей помочь. Она делает из трех сортов мяса. Он получается фантастически вкусный».

С мамой у олимпийской чемпионки связаны и другие яркие воспоминания: под видом Деда Мороза она подарила коньки, когда о конькобежном спорте в жизни маленькой Светы еще и речи не шло. Но с еще большим восхищением Журова вспоминает шоколадного зайца, о котором, по ее словам, мечтали все советские дети. Видимо, исполнитель хита «Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс знал, куда целиться, когда вчерашние пионерки подросли.

Возможно, песню о ласковом мерзавце слушает в новогоднюю ночь в своем автомобиле и другой политический деятель — Виталий Милонов. Будучи убежденным трезвенником, он любит после речи президента поколесить по городу. Депутат Госдумы в новогоднюю ночь ограничивает себя и в поедании мяса — придерживается рождественского поста.

«Стараюсь делать несколько видов маринованной и соленой форели, нашей "подпетербуржской", карельской, — описывает свой праздничный стол Милонов. — Я сам готовлю: это и экономически выгоднее, и вкус не хуже. Покупаю несколько рыбин и засаливаю каждую своим способом — с укропом, с перцем».

Не в пример рецептам подарки детства из памяти парламентария «стерлись», но Милонов утверждает, что самым приятным всегда было само ощущение Нового года. Член «Единой России» почти с дрожью в голосе говорит о том, как приезжал тогда к отцу-военному на север, слушал рассказы о белых медведях и познавал тайны полярной ночи. Сейчас волшебную атмосферу петербуржец организовывает себе за счет первоянварских танцев с Дедом Морозом и Снегурочкой на городских праздниках.

Прежде чем отправиться «кутить», лидер партии ЛДПР — Владимир Жириновский — провожает последний день года на работе, в Госдуме. Утром подписывает бумаги, планирует дела на неделю вперед, после обеда ходит к коллегам пить чай. В шесть вечера либерал-демократ покидает нижнюю палату Федерального Собрания.

«И по Тверской иду в сторону Елисеевского магазина. Но в этом году не пойду — там скопление людей всегда и есть риск заразиться», — осторожничает лидер ЛДПР.

Тем не менее Жириновский вместе с однопартийцами и активистами рассчитывает пойти на Манежную площадь, поводить хоровод вокруг елочки и попрощаться с 2020-м в пиццерии.

«Потом разъедемся по домам, где в полночь каждый у себя поднимет фужер шампанского за Новый год. В полпервого уже все лягут спать», — уверяет парламентарий.

В январские каникулы многократный кандидат на должность президента РФ думает покататься на санях в упряжке лошадей, сходить в баню и съездить за город.

Москвичей, петербуржцев и всех россиян в новогодние праздники с особым трепетом ждут в расположенной между двумя столицами Новгородской области. Губернатор региона Андрей Никитин старается усилить туристическую привлекательность колыбели российской государственности в том числе личным вкладом: в четвертый раз все родственники Никитина приедут встречать Новый год в Великий Новгород.

«В годы, когда был тотальный дефицит, Дед Мороз подарил мне целую коробку мандаринов. Это был подарок, который мне запомнился», — делится сокровенным губернатор.

От детских уральских историй Андрей Никитин перешел в разговоре с ПС к новгородским. Самой запоминающейся для него стала встреча 2018 года. В тот год у нового губернатора Новгородской области родилась дочь и праздник стал по-настоящему семейным. Именно таким на протяжении многих десятилетий и видит его большинство россиян — вне зависимости от пола, возраста и должностей.