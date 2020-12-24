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17:09   24 Декабря 2020
Политика

Богданов обсудил ряд вопросов с главой МИД Алжира

Богданов обсудил ряд вопросов с главой МИД Алжира

Представители России и Алжира обсудили двустороннее сотрудничество по ряду важных тем.

Спецпредставитель Президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов провел разговор с Министром иностранных дел Алжира Сабри Букадумом. Общение состоялось в телефонном режиме 23 декабря, и было начато по запросу алжирской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

Стороны обсудили дальнейшее укрепление отношений между двумя государствами, которые были признаны традиционно дружественными. Была затронута тема взаимодействия в ходе борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа и выполнение резолюций ООН по урегулированию в Западной Сахаре.

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#алжир #михаил богданов #Сабри Букадум

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