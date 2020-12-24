Богданов обсудил ряд вопросов с главой МИД Алжира

Представители России и Алжира обсудили двустороннее сотрудничество по ряду важных тем.

Представители России и Алжира обсудили двустороннее сотрудничество по ряду важных тем.

Спецпредставитель Президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов провел разговор с Министром иностранных дел Алжира Сабри Букадумом. Общение состоялось в телефонном режиме 23 декабря, и было начато по запросу алжирской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

Стороны обсудили дальнейшее укрепление отношений между двумя государствами, которые были признаны традиционно дружественными. Была затронута тема взаимодействия в ходе борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа и выполнение резолюций ООН по урегулированию в Западной Сахаре.