Польша протестует против «СП-2», желая подорвать лидерство ФРГ в ЕС

Специалист по энергетике уверен, что Вашингтон должен продолжать политику санкций против «СП-2».

Польский эксперт по вопросам энергетики Якуб Вех признался, что очень надеется на крах российского газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»). Об этом сообщает Polskie Radio. Специалист полагает, что ситуация с проектом сейчас «крайне затруднительная», а окончанию строительства могут помешать чиновники из США.

В 2019 году американские санкции привели к тому, что работа над газопроводом полностью остановилась, напомнил Якуб Вех. Сейчас экономические ограничения продолжают расширяться, а значит у Вашингтона есть все шансы поставить точку в строительстве российского проекта. Москва же пытается обойти санкции Соединенных Штатов «правовым путем». Лишнее тому доказательство – смена владельца баржи «Фортуна», которая происходит уже второй раз за последние две недели.

«Американцы, как и поляки, понимают, что "Северный поток — 2" серьезно угрожает стабильности региона, и стремятся к тому, чтобы проект в итоге не был достроен», — заявил польский эксперт.

«Главным покровителем» трубопровода Якуб Вех назвал немецкого канцлера Ангелу Меркель. Она вместе с остальной политической элитой Германии думает о выгоде от окончания строительства «СП-2». Берлин намерен организовать новый «экономический хаб» в Европе, поэтому «Северный поток — 2» имеет особое экономическое значение для ФРГ.

«Это имеет также определенную политическую коннотацию. Берлин взял на заметку то, каким образом Москва использует энергию для осуществления своей политической игры. Благодаря строительству газопровода Германия сможет надолго закрепить свою сильную позицию», — добавил спикер.

Не стоит забывать и про позицию Вашингтона. Избранный президент Джозеф Байден, который станет 46-м американским лидером 20 января 2021 года (после церемонии инаугурации), не готов уступать России. Он планирует остановить строительство СП-2, но боится испортить отношения с Германией – ценным геополитическим союзником США по линии НАТО в Европе. Якуб Вех добавил, что политику санкций против газопровода нужно продолжать, но также признал, что «Северному потоку — 2» уже не раз удавалось избежать ограничений:

«Я болею за то, чтобы США добились своего, а "Северный поток — 2" так и не был запущен. Однако мяч все еще находится на поле, а история строительства газопровода учит нас, что он выходил из глубочайших кризисов».

Даже если у Вашингтона получится остановить строительство одного российского газопровода, вряд ли Москва остановится на этом и откажется от подобных проектов в будущем, подытожил эксперт по энергетике. На идее замены транзитных стран для своего сырья Россия готова и дальше разрабатывать перспективные проекты.

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе Усть-Луги, Ленинградская область, а конечная — в районе Грайфсвальда, ФРГ. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров в год, а длина труб оценивается в 1200 километров.

Изначально задумывалось, что «СП-2» заработает уже в 2020 году, однако из-за санкций США строительство газопровода пошло медленнее. Вашингтон, надеясь войти на европейский рынок со своим сланцевым газом, ввел ограничения против компаний, которые занимаются строительством российского проекта. Однако «Газпром» не отказался от реализации. Также среди противников — Украина. Официальный Киев боится потерять доходы от транзита газа России по своей территории.

6 декабря 2020 года якорный трубоукладчик «Фортуна» под российским флагом приступил к достройке газопровода «Северный поток — 2». Ему помогают два судна снабжения: «Финвал» и «Умка», которые перевозят необходимые ресурсы из немецкого порта Мукран. В экономической зоне Германии осталось достроить всего два с половиной километра трубопровода.