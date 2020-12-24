Аргентина зарегистрировала российский "Спутник V"

Самолет авиакомпании Aerolineas Argentinas доставил из Москвы в Аргентину российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Самолет авиакомпании Aerolineas Argentinas доставил из Москвы в Аргентину российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Лайнер, совершавший рейс AR1061, опустился в аэропорту Буэнос-Айреса в четверг, 24 декабря. Он доставил 300 тысяч доз российской вакцины. Она находится в 56 термоконтейнерах.

Правительство Аргентины зарегистрировало "Спутник V" и дало разрешение на вакцинацию им населения страны. Власти подписали документ о поставке 10 млн доз вакцины. Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.