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17:00   24 Декабря 2020
Общество

"Вектор" оценил эффективность ополаскивателя для рта в борьбе с COVID-19

"Вектор" оценил эффективность ополаскивателя для рта в борьбе с COVID-19

Степень защиты ополаскивателей для рта от коронавирусной инфекции оценили сотрудники центра "Вектор".

Популярные средства гигиены полости рта, которые имеют в составе антимикробный компонент CPC — цетилпиридиния хлорид, подавляют COVID-19 на 99,9%, заявили ученые. Таким образом специалисты подтвердили результаты исследований, проведенных независимой международной лаборатории Microbac Laboratories.

"Технология CPC уже широко используется в стоматологической отрасли и известна своими антибактериальными и антивирусными свойствами", — передает слова специалистов "Вектора" Федеральное агентство новостей.

Последние сведения о сложившейся эпидемиологической обстановке в Российской Федерации следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены рекомендации медиков и опубликованы описания первых симптомов заболевания, после выявления которых необходимо обратиться за медицинской помощью.

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#роспотребнадзор #вектор #коронавирус #ополаскиватель для рта

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