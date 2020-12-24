"Вектор" оценил эффективность ополаскивателя для рта в борьбе с COVID-19
Степень защиты ополаскивателей для рта от коронавирусной инфекции оценили сотрудники центра "Вектор".
Популярные средства гигиены полости рта, которые имеют в составе антимикробный компонент CPC — цетилпиридиния хлорид, подавляют COVID-19 на 99,9%, заявили ученые. Таким образом специалисты подтвердили результаты исследований, проведенных независимой международной лаборатории Microbac Laboratories.
"Технология CPC уже широко используется в стоматологической отрасли и известна своими антибактериальными и антивирусными свойствами", — передает слова специалистов "Вектора" Федеральное агентство новостей.
Последние сведения о сложившейся эпидемиологической обстановке в Российской Федерации следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены рекомендации медиков и опубликованы описания первых симптомов заболевания, после выявления которых необходимо обратиться за медицинской помощью.