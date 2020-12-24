"Вектор" оценил эффективность ополаскивателя для рта в борьбе с COVID-19

Степень защиты ополаскивателей для рта от коронавирусной инфекции оценили сотрудники центра "Вектор".

Степень защиты ополаскивателей для рта от коронавирусной инфекции оценили сотрудники центра "Вектор".

Популярные средства гигиены полости рта, которые имеют в составе антимикробный компонент CPC — цетилпиридиния хлорид, подавляют COVID-19 на 99,9%, заявили ученые. Таким образом специалисты подтвердили результаты исследований, проведенных независимой международной лаборатории Microbac Laboratories.

"Технология CPC уже широко используется в стоматологической отрасли и известна своими антибактериальными и антивирусными свойствами", — передает слова специалистов "Вектора" Федеральное агентство новостей.

Последние сведения о сложившейся эпидемиологической обстановке в Российской Федерации следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены рекомендации медиков и опубликованы описания первых симптомов заболевания, после выявления которых необходимо обратиться за медицинской помощью.