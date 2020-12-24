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16:54   24 Декабря 2020
Происшествия

Дети не пострадали при пожаре в санатории "Колчаново" в Ленобласти

Дети не пострадали при пожаре в санатории "Колчаново" в Ленобласти

Возгорание произошло на территории пульмонологического профилактория для несовершеннолетних пациентов в областном селе Колчаново.

Прибывшие на место происшествия специалисты пояснили, что площадь огня составила 750 кв. метров. К ликвидации пламени привлекли 34 спасателей, а также 11 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба МЧС региона.

Сведений о пострадавших или погибших участниках события не поступало, дети находились в соседнем корпусе здания в момент возгорания. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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#мчс #пожар #чп

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