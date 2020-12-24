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16:50   24 Декабря 2020
Происшествия

Житель Ставрополья сядет в тюрьму на 17 лет за пособничество терроризму

Житель Ставрополья сядет в тюрьму на 17 лет за пособничество терроризму

Суд приговорил к 17 годам тюремного заключения мужчину из Ставрополья, который финансировал запрещенную на территории РФ террористическую группировку.

Житель Ставрополья был признан виновным в том, что помогал террористам и занимался их финансированием.

По данным полиции, мужчина с мая 2016 года по март 2017 года находился в Ставропольском крае, чтобы помогать международной террористической организации. При этом злоумышленник знал, что деятельность запрещенной в РФ организации "Исламское государство", куда он пересылал деньги, является незаконной.

По решению суда, он получил наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет. На такое решение судей повлияло то, что злоумышленник в 2019 году уже был осужден за совершение террористического акта и участие в банде.

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#терроризм #тюрьма #ставрополье

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