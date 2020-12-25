Ушедшие навсегда. Главные утраты 2020 года

В 2020 году Россия попрощалась с целым рядом ярких и выдающихся людей: актерами, режиссерами, писателями и политическими деятелями. Их имена навсегда вписаны в историю нашей страны.

В 2020 году Россия попрощалась с целым рядом ярких и выдающихся людей: актерами, режиссерами, писателями и политическими деятелями. Их имена навсегда вписаны в историю нашей страны.

Эдуард Лимонов (22.02.1943 —17.03.2020)

Писатель, поэт, публицист Эдуард Лимонов (Савенко) родился в Дзержинске. Начал писать стихи, когда ему было 15 лет. В начале 1980-х обратился к прозе, позже стал заниматься журналистикой. Известен своими работами «Это я — Эдичка», «Дневник неудачника», «У нас была великая эпоха» и многими другими.

До 1974 года Эдуард Лимонов был гражданином СССР, с 1987 года стал подданным Франции, а с 1991 — гражданином России. Он вел активную политическую деятельность. В июне 1992 года вошел в состав «теневого кабинета» ЛДПР. В 1994 году вместе с философом Александром Дугиным, музыкантом Егором Летовым, композитором Сергеем Курехиным создал ныне запрещенную в РФ Национал-большевистскую партию.

Лимонов писал книги до самой смерти. В апреле 2020-го вышла его последняя — «Старик путешествует». Он умер 17 марта в возрасте 77 лет после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Прощание и похороны прошли на Троекуровском кладбище в закрытом режиме.

Михаил Кокшенов (16.09.1936 — 4.06.2020)

Актер, кинорежиссер и сценарист, народный артист РФ Михаил Кокшенов родился в Москве. Детство провел в Замоскворечье, а первая специальность, которую он получил в 1957 году, не была связана с творческой деятельностью. Сначала актер работал инженером управления «Главнефтерудпром». Через шесть лет закончил Театральное училище имени Щукина.

Кокшенов сыграл в таких фильмах, как «Время, вперед», «В огне брода нет», «Спортлото-82», «Не может быть!», «Маленькие трагедии», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли» и многих других. На счету артиста — более 130 ролей.

Михаил Кокшенов умер от сердечной недостаточности на 84-м году жизни. Прощание с народным артистом России прошло в ритуальном зале Митинского крематория, урна с прахом захоронена в семейном некрополе на Новодевичьем кладбище.

Анатолий Трушкин (28.10.1941 — 9.06.2020)

Писатель-сатирик, телеведущий и сценарист Анатолий Трушкин родился 28 октября 1941 года в Челябинске, где его семья была в эвакуации. В начале 1942 года семья вернулась в Подмосковье, затем переехала в Москву. В 1964 году Трушкин окончил Московский авиационно-технологический институт. Во время учебы играл в студенческом театре миниатюр, тогда же он начал писать.

Юмористические произведения под авторством Анатолия Трушкина читали со сцены Михаил Евдокимов, Ефим Шифрин, Клара Новикова, Владимир Винокур и многие другие. Последние годы сатирик самостоятельно озвучивал свои произведения и был постоянным участником юмористических передач.

В мае 2020 года Анатолия Трушкина госпитализировали с коронавирусом. Через три недели из реанимации писателя перевели в обычную палату, но 9 июня сатирик умер из-за осложнений. Похоронен на Митинском кладбище.

Александр Беляев (5.01.1949 —20.08.2020)

Александр Беляев — один из самых ярких ведущих на НТВ. С легкой руки его коллеги Леонида Парфенова Беляев получил звание профессора, хотя никогда не преподавал и не руководил молодыми учеными. Но был кандидатом географических наук, заместителем директора в Институте географии РАН.

Беляев родился в Москве в январе 1949 года. В начале 1970-х годов он основал группу «Меркатор», которая занималась созданием метеорологической инфографики для холдинга «Метео-ТВ». Будущий ведущий также участвовал в экспедиции в пустыне Гоби. Там он помог открыть разновидность пауков, которую позже назвали в честь него — «Гонофузий Беляевий». Вел программу «Солнечно. Без осадков» на телеканале НТВ.

С 2011 года Беляев боролся с онкологией. После курса химиотерапии и двух операций он вернулся на экраны в феврале 2018 года. Однако весной 2020 года случился рецидив.

Беляев умер 20 августа на 72-м году жизни. Похоронен на Хованском кладбище в Москве.

Валентина Легкоступова (30.12.1965—14.08.2020)

Певица, заслуженная артистка РФ Валентина Легкоступова родилась в Хабаровске. Позже ее семья переехала в Феодосию. В 1985 году она окончила Симферопольское музыкальное училище им. Чайковского по классу скрипки. После поступила на эстрадное отделение в институт Гнесиных в Москве.

Исполнительница хита «Ягода-малина» участвовала во многих фестивалях. Она работала в Театре эстрадной песни под руководством Льва Лещенко, была солисткой Московского концертного объединения «Эстрада».

Последние годы певица вместе с мужем Юрием Фирсовым наблюдалась в наркологической клинике. 7 августа обоих нашли в их московской квартире в состоянии алкогольного опьянения. Легкоступову экстренно прооперировали в больнице, у нее были многочисленные травмы и синяки.

Легкоступова умерла 14 августа, не приходя в сознание. По факту смерти звезды эстрады возбуждено уголовное дело. Прощание прошло на Троекуровском кладбище, а тело было кремировано.

Борис Клюев (13.07.1944 — 1.09.2020)

Актер театра и кино, театральный педагог, профессор, народный артист РФ Борис Клюев родился в Москве. После школы поступил в Театральное училище имени Щепкина. Ближе к концу учебы стал подрабатывать в Малом театре,где стал со временем ведущим актером.

В 1967 году он дебютировал в кино, сыграв немецкого офицера в фильме Виллена Азарова «Конец "Сатурна"». Затем были роли графа Рошфора в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» и Майкрофта Холмса в сериале "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Популярность к Клюеву пришла с фильмом «ТАСС уполномочен заявить…», где он сыграл шпиона Трианона. В последние годы он стал еще более известен благодаря ролям в сериалах «Воронины», «Физрук», «Улицы разбитых фонарей». Фильмография Клюева насчитывает более ста картин.

Клюев умер на 77-м году жизни из-за онкологического заболевания. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Михаил Борисов (8.02.1949 — 19.09.2020)

Советский и российский режиссер, телеведущий, актер, театральный педагог и заслуженный деятель искусств РФ Михаил Борисов родился в Москве. В 1972 году Борисов получил специальность инженера в Московском горном институте. Играл в студенческом театре «Бригантина», был членом институтской команды КВН.

В 1983 году окончил театральное училище имени Б. В. Щукина. После работал режиссером, в 1984-1986 годах — главным режиссером Томского областного театра драмы. Поставил на его сцене свой дипломный спектакль. Работал режиссером московского театра при СТД «Наш театр», главным режиссером московского драматического театра «Глобус».

Служил в Московском драматическом театре им. М. Н. Ермоловой, театре им. Е. Вахтангова.

С 1994 года работал бессменным ведущим и художественным руководителем еженедельной телепередачи «Русское лото».

Борисов умер 19 сентября в возрасте 71 года от коронавируса. Похоронен на еврейском участке Востряковского кладбища.

Михаил Жванецкий (6.03.1934 — 6.10.2020)

Михаил Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. В 1960-х начал работать с Аркадием Райкиным и ставил спектакли в Ленинградском театре миниатюр. За время этой работы Жванецкий успел написать свыше 300 миниатюр и монологов для актеров Романа Карцева и Виктора Ильченко. В 1970 году, они вместе открыли в Одессе Театр миниатюр при филармонии, а в 1988 — в Москве. Затем сатирик начал работать самостоятельно.

При жизни Жванецкого вышло более десяти книг, а в 2012 году получил звание Народного артиста России. Его монологи разлетались на цитаты, которые стали крылатыми. Некоторые актуальны до сих пор.

Осенью 2020 года писатель объявил о прекращении концертной деятельности из-за проблем со здоровьем. Однако, по словам, знакомых, он продолжал работать дома.

Михаил Жванецкий умер в реанимации, 6 ноября. Ему было 86 лет.

Армен Джигарханян (3.10.1935 — 14.11.2020)

Актер театра и кино, режиссер Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Его фильмография насчитывает свыше 300 кинокартин. Среди них: «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Ширли-мырли», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» и многие другие.

Джигарханян — один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра.

В 2018 году артист ненадолго впал в кому после инфаркта. До этого его несколько раз госпитализировали, в том числе с подозрением на гипертонический криз.

В начале октября 2020 года Джигарханян отметил два юбилея — свое 85-летие и 65 лет с начала творческой деятельности. Празднование прошло в тесном кругу самых близких коллег и друзей. Последние дни жизни актер провел в больнице. Сердце Джигарханяна остановилось на фоне болезни почек.

Ирина Скобцева (22.08.1927 – 20.10.2020)

Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Ирина Скобцева родилась в Туле. Поступила на историческое отделение МГУ, во время учебы играла в студенческом театре. Сразу после окончания университета попала в школу-студию МХАТ. Дебютом в кино стала роль Дездемоны в фильме «Отелло» Сергея Юткевича. Картина получила премию Каннского кинофестиваля, а Скобцева была удостоена звания «Мисс шарм». На съемочной площадке произошла ее судьбоносная встреча с Сергеем Бондарчуком. Вместе они прожили 35 лет

Среди других известных работ артистки роли в фильмах «Сережа», «Они сражались за Родину», «Поединок», «Любовь земная», «Борис Годунов». Один из самых запоминающихся образов, созданных на экране, стала роль Элен Курагиной из киноэпопеи «Война и мир».

Ирина Скобцева умерла в возрасте 93 лет. Она похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с мужем и дочерью.

Роман Виктюк (28.10.1936 — 17.11.2020)

Театральный режиссер, педагог, народный артист РФ и народный артист Украины родился во Львове. С ранних лет проявлял интерес к театральной жизни, ставил с одноклассниками спектакли.

Окончил актерский факультет ГИТИСа, работал в театрах родного города, Киева, Калинина, Вильнюса. В 1970-х начал ставить спектакли в столичных театрах. На его счету более 200 постановок на разных сценах мира.

Режиссера госпитализировали с коронавирусом 14 октября. Через месяц, 17 ноября, народного артиста не стало. Официальной причиной смерти названа тромбоэмболия. Ему было 84 года. Церемония прощания прошла на сцене его театра в Москве.

Виктюка похоронили на родине рядом с родителями.

Борис Плотников (2.04.1949 — 2.12.20)

Актер Борис Плотников родился 2 апреля 1949 года в городе Невьянске Свердловской области. Артист работал в Московском театре сатиры, Центральном театре российской армии, МХТ имени Чехова, Московском театре Олега Табакова.

Он дебютировал в кино в 1976 году в фильме «Восхождение» Ларисы Шепитько, который принес ему всесоюзную известность. Заметной стала и роль в картине Владимира Бортко «Собачье сердце», где Плотников исполнил роль доктора Борменталя. Также актер сыграл в фильмах: «Михайло Ломоносов», «Лермонтов», «Кабала святош», сериалах «Годунов», «Крылья Империи» и других.

Плотников умер 2 декабря на 72-м году жизни. Он похоронен на Троекуровском кладбище.