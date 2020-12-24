ЦИК РФ отказался от "голосования на пеньках"

Центральная избирательная комиссия РФ больше не будет использовать "голосование на пеньках". Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Центральная избирательная комиссия РФ больше не будет использовать "голосование на пеньках". Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Речь идет о голосовании на придомовых территориях. Памфилова отметила, что в законе этот вид указан как дополнительный. Несмотря на то, что это положительный опыт, ЦИК принял решение отказаться от "голосования на пеньках". Прошлые избирательные процессы показали, насколько эффективны традиционные способы, и в дополнительных видах нет необходимости, заключила Памфилова.