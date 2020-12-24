Баранец раскрыл причины провальности гиперзвукового оружия США

США пытаются догнать РФ в области гиперзвукового оружия, однако некоторые проблемы Вашингтон решить не в силах, заявил военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

США пытаются догнать РФ в области гиперзвукового оружия, однако некоторые проблемы Вашингтон решить не в силах, заявил военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Отставание Соединенных Штатов от России в сфере создания гиперзвуковых ракет было отмечено авторами издания Air Force Magazine, которые рассказали о провальном испытании американского образца, изготовленного в рамках проекта HAWC. Баранец в беседе с журналистами "ПолитРоссии" отметил, что в США уже давно говорят о российском лидерстве в этой области. Он подчеркнул, что американское руководство бросилось догонять РФ, не решив множество принципиальных проблем.

"Они страшно торопятся, не решив несколько принципиально важные технические задачи. И этот позорный провал – результат и этой спешки, и сырости проекта, и американской бахвалистости", — уверен военный обозреватель "Комсомольской правды".

Скорость российских гиперзвуковых ракет многократно превосходит этот показатель у американских аналогов, отметил Баранец. Основная проблема США заключается в создании эффективного прямоточного двигателя, а также специальных жаростойких материалов, добавил он.