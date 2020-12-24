Как депутаты из Асбеста подрались из-за выброшенного в окно телефона

Представители КПРФ и «Единой России» устроили перепалку из-за выброшенного в окно телефона.

Небольшой промышленный город Асбест в Свердловской области как минимум на день стал ареной политического противостояния представителей двух самых крупных партий страны. В местной городской думе подрались депутаты от «Единой России» и КПРФ. По словам коммунистки Натальи Крыловой, лидер единороссов Дмитрий Александрин ударил ее прямо во время заседания.

В четверг, 24 декабря, чиновники обсуждали городской бюджет на 2021 год, которым все, кроме членов «Единой России», были крайне недовольны. Когда Дмитрий Александрин поднял руку во время голосования по проекту бюджета, в дело вмешался депутат от «Справедливой России» Евгений Шабанов.

До этого парламентарий установил свой телефон на штатив и в момент голосования повернул камеру на Александрина. Последнего действия Шабанова разозлили, рассказывает пострадавшая коммунистка Наталья Крылова.

«Когда Александрин увидел, что на него направлена камера, он встал, подошел к штативу, взял телефон, подошел к окну и выбросил его с третьего этажа. Единороссу не понравилось, что Шабанов начал снимать его поднятую руку во время голосования. Аппаратура была недорогая, телефон стоил 10 тысяч рублей, но сейчас Шабанов нигде не работает, для него это существенные деньги и ценное средство связи», — посетовала Крылова.

После выходки Александрина члены гордумы начали возмущаться и требовать у председателя Сергея Ларионова вызвать полицию. Он отказал, посоветовав Шабанову самому позвонить правоохранителям (вероятно, с телефона, который летел с третьего этажа). Тогда Наталья Крылова объявила всем собравшимся, что готова сама вызвать полицию. В этот момент лидер фракции «Единой России» встал и направился к выходу.

Последовавшая за ним Крылова настигла депутата на лестнице и попыталась узнать, почему тот покидает городскую думу после вызова полиции.

«У тебя тоже камеру забрать что ли?», — поинтересовался в ответ Александрин и ударил женщину.

Наталья Крылова уже сняла побои, врачи диагностировали у нее ушиб мягких тканей лица. Коммунистка написала заявление в полицию и попросила провести расследование по инциденту с дракой в гордуме. Ведь после того, как Александрин спустился на первый этаж, он вновь ввязался в небольшую перепалку, на этот раз с Шабановым, который пытался выяснить причину ненависти к его телефону. В результате инцидента у парламентария тоже зафиксировали некоторые телесные повреждения.

«Сотрудники МВД города Асбеста проводят проверку по данным фактам для принятия процессуального решения по возбуждению уголовных дел в отношении Александрина. Надеемся, что в этот раз правоохранительные органы примут правильное решение, и Александрин понесет наказание по всей строгости закона Российской Федерации», — пишет депутат от КПРФ на своей странице в Facebook.

С депутатом Дмитрием Александриным «Политике Сегодня» связаться не удалось. Его резкую реакцию на видеосъемку Наталья Крылова объясняет тем, что несколько дней назад на одном из местных предприятий, директором которого является Александрин, работники рассказали о неких коррупционных схемах. С помощью них руководство якобы уходит от налогов.

Подтвердить или опровергнуть данную информацию корреспонденту ПС на момент выхода публикации не удалось.