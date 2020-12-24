Перехватывающая стоянка у "Проспекта Большевиков" появилась в Петербурге

Новая перехватывающая автостоянка площадью более 5 тысяч кв. м открылась сегодня на проспекте Пятилеток в Петербурге.

Новая перехватывающая автостоянка площадью более 5 тысяч кв. м открылась сегодня на проспекте Пятилеток в Петербурге.

На ней расположено более 80 мест для парковки. При этом 9 мест отведено для стоянки автомобилей инвалидов. До конца года власти города намерены открыть еще одну такую стоянку недалеко от станции метро "Проспект Ветеранов". По мнению и. о. директора СПБ ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" Дмитрия Ваньчкова, такая стоянка поможет разгрузить дорожную сеть.

"Водитель может оставить машину и воспользоваться общественным транспортом для поездок. Если человек делает хотя бы одну поездку на общественном транспорте и платит за нее электронным билетом, то стоимость стоянки для него бесплатная", — пояснил он.

Стоянку расположили недалеко от станции метро "Проспект Большевиков" и "Ледового дворца". До конца новогодних праздников она работает в тестовом режиме, и парковаться на ней можно бесплатно.

Недавно губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что Дворцовый мост оборудовали уникальной светодинамической композицией с эффектом "северного сияния". Подобный инновационный проект реализован в России впервые.