16:10 24 Декабря 2020Происшествия
Бывшего главу района признали виновным во взяточничестве в Подмосковье
Клинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении экс-главы района Александра Постриганя, подозреваемого во взяточничестве.
Клинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении экс-главы района Александра Постриганя, подозреваемого во взяточничестве.
Чиновника признали виновным по двум эпизодам превышения должностных полномочий. По заявленному обвинению ему дали наказание в виде десяти лет лишения свободы. Следствием была собрана достаточная доказательная база, проведены необходимые мероприятия.
Сам фигурант отказался признавать вину в совершении инкриминируемых ему преступлений. Гособвинитель потребовал взыскать с него имущество на девять миллиардов рублей. Сообщается, что иск касается как личного имущества экс-главы региона, так и его близких.