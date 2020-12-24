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16:10   24 Декабря 2020
Происшествия

Бывшего главу района признали виновным во взяточничестве в Подмосковье

Бывшего главу района признали виновным во взяточничестве в Подмосковье

Клинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении экс-главы района Александра Постриганя, подозреваемого во взяточничестве.

Чиновника признали виновным по двум эпизодам превышения должностных полномочий. По заявленному обвинению ему дали наказание в виде десяти лет лишения свободы. Следствием была собрана достаточная доказательная база, проведены необходимые мероприятия.

Сам фигурант отказался признавать вину в совершении инкриминируемых ему преступлений. Гособвинитель потребовал взыскать с него имущество на девять миллиардов рублей. Сообщается, что иск касается как личного имущества экс-главы региона, так и его близких.

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