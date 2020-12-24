Ищенко оценил возможность новых провокаций на Кавказе

После поражения Армении в недавнем военном конфликте в Карабахе, внутри страны и вокруг нее сложилась ситуация, когда новая дестабилизация в регионе не нужна никому, кроме оппозиции, стремящийся отстранить от власти армянского премьер-министра Пашиняна.

После поражения Армении в недавнем военном конфликте в Карабахе, внутри страны и вокруг нее сложилась ситуация, когда новая дестабилизация в регионе не нужна никому, кроме оппозиции, стремящийся отстранить от власти армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом в материале для издания «Украина.ру» пишет политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

При этом эксперт отмечает, что у армянской оппозиции для свержения Пашиняна не хватает внутреннего ресурса, и ей необходима хоть какая-то внешняя поддержка, хотя бы моральная.

Получив такую поддержку своих реваншистских планов, оппозиция могла бы рассчитывать на пополнение своих рядов, но дело в том, что никому из внешних игроков не нужна новая дестабилизация на Кавказе. И в первую очередь дестабилизация у себя под боком не нужна России, уверен Ищенко.

«Россия не допустила более глубокой катастрофы и позволила Армении хотя бы частично сохранить лицо, удержав за собой большую часть территории Нагорного Карабаха. Россия является основным гарантом соблюдения этих договоренностей Азербайджаном и Турцией», — напоминает политолог.

Кроме того, Россия, поспособствовав заключению мирного договора, укрепила в Закавказье собственные позиции, и с этим Еревану приходится считаться. Армянские политики могут любить Европу или кого угодно, но жить им все равно придется с Россией, подчеркивает Ищенко.

Также армянская оппозиция не может рассчитывать и на помощь США, так как Никол Пашинян сам в свое время пришел к власти в стране как ставленник Запада. А даже, если бы США решились на свержение «собственной креатуры», у них нет достаточного ресурса для того, чтобы самостоятельно действовать в Закавказье.

«Ранее они (Штаты) всегда опирались на Турцию. Но сейчас Турция с Америкой, мягко говоря, не дружит, да и в свержении Пашиняна не заинтересована», — отмечает политолог.

При этом на моральную поддержку свержения Пашиняна извне оппозиция могла бы рассчитывать только в том случае, если она предварительно согласится с итогами подписанного премьер-министром мирного соглашения с Азербайджаном по Карабаху. Но оппозиция не может на это пойти, так как в этом случае от нее отвернется та часть армянского общества, которая считает Пашиняна предателем, пожертвовавшим интересами страны ради собственной карьеры.

Таким образом, заключает Ищенко, сложилась гротескная ситуация – поражение в Карабахе, из-за которого Никол Пашинян чуть не потерял премьерское кресло, сейчас временно укрепляет его позиции.