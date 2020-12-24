МИД РФ анонсировал переговоры Лаврова и Чавушоглу 29 декабря в Сочи

Глава МИД России Сергей Лавров проведет встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Глава МИД России Сергей Лавров проведет встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Переговоры дипломатов состоятся 29 декабря в Сочи, говорится в сообщении официального представителя МИД РФ.

"29 декабря министр иностранных дел Турции по приглашению главы российского дипведомства Сергея Лаврова посетит с рабочим визитом нашу страну, город Сочи", — сказала Захарова.

Руководители дипведомств России и Турции в ходе переговоров затронут тему ситуации в Нагорном Карабахе, а также нюансы функционирования совместного центра по контролю за прекращением огня в регионе.