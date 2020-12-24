Москва открывает запись на прививку от COVID-19 для новых категорий граждан

Новые группы населения Москвы смогут получить прививку от коронавируса "Спутник V". Власти столицы открывают электронную запись на вакцинацию.

Новые группы населения Москвы смогут получить прививку от коронавируса "Спутник V". Власти столицы открывают электронную запись на вакцинацию.

Записаться можно будет с 28 декабря, в понедельник. Информация об этом появилась в личном блоге мэра Москвы Сергея Собянина. Теперь привиться смогут волонтеры, сотрудники правоохранительных органов, работники общественного питания и сферы жилищно-коммунальных услуг.

В ближайшие дни все они будут много общаться с людьми. Поэтоиму важно, чтобы они заранее смогли ссделать себе прививку от коронавируса, объяснил мэр Москвы.