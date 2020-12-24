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15:57   24 Декабря 2020
Общество

Москва открывает запись на прививку от COVID-19 для новых категорий граждан

Москва открывает запись на прививку от COVID-19 для новых категорий граждан

Новые группы населения Москвы смогут получить прививку от коронавируса "Спутник V". Власти столицы открывают электронную запись на вакцинацию.

Записаться можно будет с 28 декабря, в понедельник. Информация об этом появилась в личном блоге мэра Москвы Сергея Собянина. Теперь привиться смогут волонтеры, сотрудники правоохранительных органов, работники общественного питания и сферы жилищно-коммунальных услуг.

В ближайшие дни все они будут много общаться с людьми. Поэтоиму важно, чтобы они заранее смогли ссделать себе прививку от коронавируса, объяснил мэр Москвы.

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#прививка #вакцина #коронавирус

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