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15:57   24 Декабря 2020
Политика

Захарова назвала бездоказательными заявления США о "кибератаках РФ"

Захарова назвала бездоказательными заявления США о "кибератаках РФ"

Действующая Администрация Президента США пытается помешать контактам РФ с демократом Джо Байденом, делая заявления о "причастности" России к хакерским атакам.

По словам спикера Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, американская сторона делает заявления об "атаках русских хакеров" без всяких доказательств. Это негативно влияет на двусторонние отношения Москвы и Вашингтона.

Российский дипломат подчеркнула, что выпады действующей Администрации Президента США могут быть попыткой помешать Байдену наладить отношения с Россией.

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#захарова #сша #мид #байден

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