Действующая Администрация Президента США пытается помешать контактам РФ с демократом Джо Байденом, делая заявления о "причастности" России к хакерским атакам.

Действующая Администрация Президента США пытается помешать контактам РФ с демократом Джо Байденом, делая заявления о "причастности" России к хакерским атакам.

По словам спикера Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, американская сторона делает заявления об "атаках русских хакеров" без всяких доказательств. Это негативно влияет на двусторонние отношения Москвы и Вашингтона.

Российский дипломат подчеркнула, что выпады действующей Администрации Президента США могут быть попыткой помешать Байдену наладить отношения с Россией.