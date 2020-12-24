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15:53   24 Декабря 2020
Политика

Лавров проведет рабочую встречу с главой МИД ПНС Ливии Мухаммедом Сиялой

Лавров проведет рабочую встречу с главой МИД ПНС Ливии Мухаммедом Сиялой

Переговоры между главой российского МИД Сергеем Лавровым и его коллегой из Ливии Мухаммедом Сиялой пройдут в Москве 30 декабря, в среду.

Соответствующее заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Представитель ПНС (Правительство национального согласия) Ливии посетит Москву с рабочим визитом, подчеркнула она.

"30 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с министром иностранных дел Правительства национального согласия Ливии", — рассказала Мария Захарова.

Делегации из Ливии часто посещают РФ. Например, в ноябре были проведены переговоры Агилы Салеха, председателя ливийской Палаты представителей (парламента). Дипломат посетил ряд встреч с депутатами России, обсудив методы урегулирования кризисной ситуации в Ливии.

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#мид #лавров #ливия

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