Сергей Стиллавин предложил создать аналог видеохостинга YouTube в России

Неконтролируемая цензура российского контента со стороны иностранных интернет-ресурсов может привести к "полному захвату врагом", считает радиоведущий Сергей Стиллавин.

Неконтролируемая цензура российского контента со стороны иностранных интернет-ресурсов может привести к "полному захвату врагом", считает радиоведущий Сергей Стиллавин.

Эксперт отреагировал на решение Госдумы принять закон о запрете цензуры. Действие документа может затронуть Facebook и YouTube. Принятый закон актуален в современном обществе, подчеркивает радиоведущий. В связи с этим Стиллавин предложил создать отечественные аналоги иностранных ресурсов. Его слова передает издание "Слово и дело".

"Опыт последних лет показывает, что западные партнеры ведут себя с нами, как с туземцами, не признавая наши права на равные отношения", — полагает Стиллавин.

Невозможно не контролировать действия сомнительных организаций. Они перекрывают доступ к тому контенту, который считается приемлемым для российского законодательства, рассуждает эксперт. Когда враг имеет преимущество над информационным полем, необходимо что-то предпринимать, заключает он.