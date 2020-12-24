Медиагруппа «Патриот»
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15:25   24 Декабря 2020
Общество

Участники "ХИТрюшек" исполнили новогоднюю песню для Медиагруппы "Патриот"

Участники "ХИТрюшек" исполнили новогоднюю песню для Медиагруппы "Патриот"

Детская шоу-группа "ХИТрюшки" поздравила Медиахолдинг "Патриот" с наступающим 2021 годом, исполнив музыкальную композицию.

Это был последний номер на церемонии награждения юных талантов Санкт-Петербурга за достижения в нескольких номинациях. Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук вручил "ХИТрюшкам" дипломы и сладкие подарки.

На протяжении всего года Медиагруппа "Патриот" и интернет-издание "Народные новости" наблюдали за подрастающим поколением в области спорта, искусства, образования. Сегодня прошла торжественная церемония награждения особо отличившихся детей. Так лауреат всероссийских олимпиад от Росатома и Физтеха Иван Кашкаров из Павловска победил в номинации "За выдающиеся достижения в обучении", награду он получил из рук Столярчука.

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#медиагруппа патриот #столярчук #хитрюшки

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