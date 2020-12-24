Результаты исследования "Лаборатории Касперского" и "Яндекса" показали 20 вредоносных расширений для браузеров, несущих угрозу компьютеру.

Результаты исследования "Лаборатории Касперского" и "Яндекса" показали 20 вредоносных расширений для браузеров, несущих угрозу компьютеру.

IT-специалисты изучили программные обеспечения и выявили несколько опасных расширений. В исследовании говорится об инструментах Frigate Light, Frigate CDN и SaveFrom, которыми пользуются больше восьми миллионов человек. Эти программы содержат вирусы, позволяющие хакерам легко взламывать браузеры, личные страницы в социальных сетях и увеличивать количество просмотров в онлайн-кинотеатрах.

"Трояны" имеют защиту от обнаружения и могут прятаться в скрытых вкладках. "Лаборатория Касперского" и "Яндекс" рекомендуют пользователям устанавливать проверенные антивирусные программы, чтобы защитить свой компьютер. Собранные данные уже переданы создателям популярных платформ, которые займутся предотвращением сетевых атак.