Мать историка Соколова за день до приговора высказала свое мнение о вердикте

В пятницу суд озвучит приговор в отношении доцента СПбГУ Олега Соколова, жестоко убившего свою молодую невесту. Мать обвиняемого рассказала, что ожидает услышать в суде.

В пятницу суд озвучит приговор в отношении доцента СПбГУ Олега Соколова, жестоко убившего свою молодую невесту. Мать обвиняемого рассказала, что ожидает услышать в суде.

В Санкт-петербургском суде 25 декабря вынесут вердикт 64-летнему доценту СПбГУ, кавалеру Ордена почетного легиона, историку Олегу Соколову. Он выстрелил четыре раза из обреза винтовки в свою 24-летнюю невесту — аспирантку, после чего расчленил ее тело.

Мать обвиняемого Людмила Соколова в беседе с "КП-Петербург" высказала свое мнение по поводу приговора ее сыну.

"Какой он заслуживает, такой приговор и вынесут. Мы ни на что не надеемся. Мы тяжело все переживаем. Поймите, родители здесь ничего не могут сделать. Как суд скажет, так и будет", — поделилась она.

За вынесением приговора будут наблюдать по всему миру, поэтому объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга анонсировала заседание сразу на двух языках - русском и английском.