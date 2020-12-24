Россиянам объяснили, как сделать новогоднее застолье полезным

Врачи дали несколько советов, какие блюда приготовить для новогоднего стола, чтобы они были не только вкусные, но и полезные.

Врачи дали несколько советов, какие блюда приготовить для новогоднего стола, чтобы они были не только вкусные, но и полезные.

Праздничный стол предполагает обилие не очень полезных блюд, врачи дали рекомендации, каких правил стоит придерживаться на новогоднем застолье, чтобы не навредить организму.

Медики не рекомендую голодать накануне праздника, употребление большого количества разнообразной еды может оказать плохое влияние на работу желудочно-кишечного тракта. Есть следует небольшими порциями и через промежуток времени.

Врачи предложили использовать вместо магазинного майонеза йогурт или сметану. Традиционный салат оливье нужно готовить с мясом, а не с колбасой. Большое количество овощей на столе приведет к быстрому насыщению, рассказали медики интернет-изданию "Вести Подмосковья". И не стоит готовить салаты на все праздничные дни, предупреждают врачи.