Наука и технологии станут приоритетом России в 2021 году

Наступающий год должен быть посвящен научной деятельности на территории Российской Федерации.

Наступающий год должен быть посвящен научной деятельности на территории Российской Федерации.

С такой инициативой выступил президент России Владимир Путин. Об этом глава государства заявил во время заседания попечительского совета МГУ. Путин добавил, что этот университет является учебным заведением мирового уровня, и настоящей гордостью России.

Уже в ближайшее время можно будет приступить к строительству технологической долины МГУ, окончательные сроки развертывания назначены на 2025 год. Российский лидер выразил благодарность преподавателям и профессорам за то, что они обеспечили учебный процесс во время пандемии коронавирусной инфекции. Обучение проходило непрерывно, обратил внимание Путин.