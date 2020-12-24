Перенджиев объяснил, что значит «слоновья прогулка» США в Арктике

Америка недавними военными учениями в Арктике пытается подготовиться к противостоянию с Россией в регионе, но это напрасные усилия.

Соединенные Штаты Америки недавними военными учениями в Арктике пытаются подготовиться к противостоянию с Россией в регионе, но это напрасные усилия. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал военный эксперт, политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Ранее об учениях ВВС США и Нацгвардии сообщила британская газета Daily Mail. Маневры, как отмечается, проводились на Аляске, на военной базе Эилсон. В них были задействованы 18 многофункциональных истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, 12 единиц F-16 Fighting Falcon и два заправщика KC-135 Stratotankers.

В ходе учений экипажи самолетов, как сообщило американское командование, отрабатывали маневр под названием «слоновья прогулка» — быстрый взлет больших авиазвеньев при минимальных интервалах между взлетами отдельных боевых машин.

По словам командующего 354-м авиационным полком ВВС США Дэвида Скалики, учения проводились не только с целью отработать боеготовность пилотов, но и для того, чтобы показать силу США в арктическом регионе.

По словам Александра Перенджиева, американцы считают нужным подготовиться к противостоянию с Россией в Арктике.

«Они, как я понимаю, видят, что проигрывают, прежде всего в ледокольном флоте, поэтому они делают упор на боевую авиацию. Упор на авиацию ‒ это вообще кредо США, и, судя по всему, они считают, что таким образом они могут выиграть "схватку за Арктику"», — заявил член экспертного совета «Офицеры России».

Однако этот расчет американского командования неверен, считает Перенджиев, — бой за регион в первую очередь происходит в экономической плоскости, а здесь Россия уже давно обогнала Америку. Кроме того, российская сторона накопила в Арктике достаточно сил, чтобы уверенно справиться с любым давлением.

«Поэтому я полагаю, что все эти их демонстративные учения ‒ это тщетно, Россия сможет противостоять любым угрозам», — заключил военный эксперт.

Напомним, ранее глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил о возросшей активности НАТО и США у северных границ России. По его словам, под предлогом необходимости сдерживания России, Соединенные Штаты и другие страны военного блока наращивают число учений в Арктическом регионе вблизи российских границ.