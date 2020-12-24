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14:57   24 Декабря 2020
Экономика

Власти Москвы установили новую величину городского стандарта

Власти Москвы установили новую величину городского стандарта

Уровень городского стандарта для москвичей, имеющих постоянную регистрацию не менее десяти лет составит 20 222 рубля с 1 января 2021 года.

Неработающим пожилым россиянам, проживающим в Москве и Московской области, общий размер материального обеспечения которых не дотягивает до величины установленного в регионе прожиточного минимума пенсионеров, будет установлена федеральная или региональная социальная доплата к пенсии, напомнили в Пенсионном фонде России.

Прожиточный минимум пенсионера (ПМП) в столице составит 13 496 рублей, а в Подмосковье — 10 648 рублей. Размер ПМП в Москве относится к неработающим пожилым гражданам, которые зарегистрированы по месту жительства менее десяти лет. Для тех, кто зарегистрирован в Москве более десяти лет назначается доплата до уровня городского социального стандарта.

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