Власти Москвы установили новую величину городского стандарта

Уровень городского стандарта для москвичей, имеющих постоянную регистрацию не менее десяти лет составит 20 222 рубля с 1 января 2021 года.

Уровень городского стандарта для москвичей, имеющих постоянную регистрацию не менее десяти лет составит 20 222 рубля с 1 января 2021 года.

Неработающим пожилым россиянам, проживающим в Москве и Московской области, общий размер материального обеспечения которых не дотягивает до величины установленного в регионе прожиточного минимума пенсионеров, будет установлена федеральная или региональная социальная доплата к пенсии, напомнили в Пенсионном фонде России.

Прожиточный минимум пенсионера (ПМП) в столице составит 13 496 рублей, а в Подмосковье — 10 648 рублей. Размер ПМП в Москве относится к неработающим пожилым гражданам, которые зарегистрированы по месту жительства менее десяти лет. Для тех, кто зарегистрирован в Москве более десяти лет назначается доплата до уровня городского социального стандарта.