Голосование в думе Асбеста закончилось избиением женщины-депутата

Правоохранители начали проверку после драки в думе города Асбеста во время голосования по бюджету. С заявлением обратилась депутат Наталья Крылова, обвинившая коллегу в избиении.

Правоохранители начали проверку после драки в думе города Асбеста во время голосования по бюджету. С заявлением обратилась депутат Наталья Крылова, обвинившая коллегу в избиении.

О произошедшем в соцсети рассказала сама Крылова. По ее словам, парламентарий Дмитрий Александрин отобрал телефон у другого политика, который снимал ход голосования по городскому бюджету на следующий год. Автор поста подчеркнула, что на видео фиксировались факты возможных нарушений со стороны одной из фракций. Мобильный аппарат полетел в окно.

Депутатом, который снимал процесс голосования, был Евгений Шабанов. Он подтвердил слова Крыловой относительно поступка Александрина и отметил, что тот не успокоился и стал провоцировать присутствующих. Шабанов возмутился тем, что оппонент называл его «собакой» и отдавал соответствующие команды: «фас», «взять». Он попросил находившегося на заседании председателя пресечь такое нарушение, но тот ничего не сделал, написала Крылова на своей странице «ВКонтакте».

Шабанов отпросился, чтобы сходить за телефоном и позвонить в полицию. За ним пошли Александрин и Крылова. Женщина стала задавать агрессивному политику вопросы, в ответ получила от него удар в лицо. По словам Шабанова, потом Александрин догнал его и толкнул, сопроводив это нецензурной бранью. Тогда парламентарий поставил телефон на запись и попросил оппонента повторить сказанное. Александрин несколько раз пытался ударить Шабанова, затем он выхватил у того телефон и снова его бросил. На место происшествия была вызвана полиция. Записи с выходками парламентария переданы правоохранителям.

Крылова после инцидента обратилась в больницу, где ей диагностировали ушиб мягких тканей лица. Она выразила надежду, что Александрин ответит перед законом за свою агрессию.