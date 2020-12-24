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14:40   24 Декабря 2020
Политика

Скандал из-за русских ценников разгорелся во Львове

Скандал из-за русских ценников разгорелся во Львове

Жительница Львова Оксана Вишневич пожаловалась на русскоязычные ценники в магазине.

Женщина обратила внимание на магазин "Эпицентр". Из-за ценников горожанка решила составить жалобу для администрации. Вишневич рассказала о своем поступке в группе в Facebook.

"У нас один государственный язык или как? Администрации не доискалась. Вопрос, а не должен ли быть кто-то ответственным за такое предприятие до конца смены, до закрытия гипермаркета? Считаю, что такое нельзя попускать. Поэтому оставила жалобу", — рассказала жительница Львова.

Вишневич объяснила решение в комментариях. Она написала жалобу, чтобы не оставить шансов для расцвета "русского мира". Его проявление начинается с мелочей, добавила украинка.

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#язык #украина #жалоба

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