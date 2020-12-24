Скандал из-за русских ценников разгорелся во Львове

Жительница Львова Оксана Вишневич пожаловалась на русскоязычные ценники в магазине.

Жительница Львова Оксана Вишневич пожаловалась на русскоязычные ценники в магазине.

Женщина обратила внимание на магазин "Эпицентр". Из-за ценников горожанка решила составить жалобу для администрации. Вишневич рассказала о своем поступке в группе в Facebook.

"У нас один государственный язык или как? Администрации не доискалась. Вопрос, а не должен ли быть кто-то ответственным за такое предприятие до конца смены, до закрытия гипермаркета? Считаю, что такое нельзя попускать. Поэтому оставила жалобу", — рассказала жительница Львова.

Вишневич объяснила решение в комментариях. Она написала жалобу, чтобы не оставить шансов для расцвета "русского мира". Его проявление начинается с мелочей, добавила украинка.