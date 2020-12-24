14:32 24 Декабря 2020Политика
Президент РФ оценил работу правительства в 2020 году
Глава российского государства Владимир Путин поблагодарил членов Правительства РФ за работу в 2020 году и поздравил их с наступающими праздниками.
Глава российского государства Владимир Путин поблагодарил членов Правительства РФ за работу в 2020 году и поздравил их с наступающими праздниками.
По мнению российского лидера, работа кабмина в уходящем году прошла спокойно. Однако были моменты, когда президенту приходилось за полночь общаться с премьер-министром Михаилом Мишустиным на тему пандемии. Путин уверен, что министры в уходящем году, несмотря на большие нагрузки, работали достойно и смогли сохранить самообладание.
"Подчеркну, правительство прошло этот год в целом достойно. В короткие сроки была организована системная и слаженная работа, даже в самые тяжелые моменты не было никакой растерянности, никто руки не опустил, это совершенно очевидно", — сказал президент.