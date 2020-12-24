Президент РФ оценил работу правительства в 2020 году

Глава российского государства Владимир Путин поблагодарил членов Правительства РФ за работу в 2020 году и поздравил их с наступающими праздниками.

Глава российского государства Владимир Путин поблагодарил членов Правительства РФ за работу в 2020 году и поздравил их с наступающими праздниками.

По мнению российского лидера, работа кабмина в уходящем году прошла спокойно. Однако были моменты, когда президенту приходилось за полночь общаться с премьер-министром Михаилом Мишустиным на тему пандемии. Путин уверен, что министры в уходящем году, несмотря на большие нагрузки, работали достойно и смогли сохранить самообладание.